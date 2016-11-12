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Мали - Габон

12.11.2016, Суббота, 21:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Мали - Габон
Товарищеские матчи. Сборные 2015

25 марта, среда 21:00 Мали 3:4 Габон
Кубок Африканских Наций 2012
Плей-офф, 1/4 финала
5 февраля, воскресенье 20:00 Габон 1:1
(4:5)п		 Мали
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Марокко 6 3 3 0 11:0 +11 12
2. Кот-д'Ивуар 6 2 2 2 7:5 +2 8
3. Габон 6 1 3 2 2:7 -5 6
4. Мали 6 0 4 2 1:9 -8 4
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