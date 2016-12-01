Арсенал - Саутгемптон

|4 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Арсенал
|2:1
|Саутгемптон
|4 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Арсенал
|2:1
|Саутгемптон
|24 тур
|2 февраля, вторник
|22:45
|Арсенал
|0:0
|Саутгемптон
|18 тур
|26 декабря, суббота
|22:45
|Саутгемптон
|4:0
|Арсенал
|20 тур
|1 января, четверг
|18:00
|Саутгемптон
|2:0
|Арсенал
|14 тур
|3 декабря, среда
|22:45
|Арсенал
|1:0
|Саутгемптон
|3 раунд
|23 сентября, вторник
|22:45
|Арсенал
|1:2
|Саутгемптон
|23 тур
|28 января, вторник
|23:45
|Саутгемптон
|2:2
|Арсенал
|12 тур
|23 ноября, суббота
|19:15
|Арсенал
|2:0
|Саутгемптон
|21 тур
|1 января, вторник
|21:30
|Саутгемптон
|1:1
|Арсенал
|4 тур
|15 сентября, суббота
|18:00
|Арсенал
|6:1
|Саутгемптон