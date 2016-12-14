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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 14 декабря 2016
Монако
14.12.2016, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
7 : 0
Завершен
Ренн
11'
К. Мбаппе
21'
К. Мбаппе
62'
К. Мбаппе
83'
К. Жан
84'
Д. Каваре (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - Ренн
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Д. Каваре
84'
ГОЛ! 4:0!
К. Жан
83'
Замена
К. Жан
️️️️
Н. Дирар
67'
Замена
А. Траоре
️️️️
Т. Бакайоко
65'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
62'
45'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
А. Дьякаби
45'
Замена
К. Эразмус
️️️️
Н. Жанвье
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Сидибе
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЛП
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ПП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
17
Мешер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
33
Эрмир Леньяни
ЛП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
17
Николя Жанвье
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-1-3-1
1
Субашич
19
Сидибе
24
Раджи
15
Глик
6
Туре
8
Бакайоко
21
Бочилия
8
Моутинью
8
Дирар
10
Мбаппе
3-2-1-2
1
Нарди
2
Зеффан
22
Арман
17
Мешер
17
Жанвье
33
Леньяни
27
Дьякаби
22
Саид
7
Энрике
19
Сидибе
22
Диалло
22
Диалло
19
Сидибе
8
Бакайоко
10
Траоре
10
Траоре
8
Бакайоко
8
Дирар
10
Жан
10
Жан
8
Дирар
27
Дьякаби
6
Фернандес
6
Фернандес
27
Дьякаби
17
Жанвье
9
Эразмус
9
Эразмус
17
Жанвье
Остались в запасе
Монако
Ренн
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монако - Ренн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
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