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Лион - Генгам

14.12.2016, Среда, 23:05 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Лион - Генгам
Франция. Лига 1 (2016/2017)
10 тур
22 октября, суббота 18:00 Лион 1:3 Генгам
Франция. Лига 1 (2015/2016)
29 тур
6 марта, воскресенье 23:00 Лион 5:1 Генгам
2 тур
15 августа, суббота 21:00 Генгам 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 18:00 Генгам 1:3 Лион
13 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Лион 3:1 Генгам
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Генгам 0:1 Лион
12 тур
2 ноября, суббота 23:00 Лион 2:0 Генгам
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