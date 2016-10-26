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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Клермон - Марсель
Клермон - Марсель: обзор матча 26 октября 2016
Клермон
26.10.2016, среда, 22:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Марсель
45'
З. Машаш
68'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Клермон - Марсель
85'
Желтая карточка
Л. Диарра
83'
Желтая карточка
Р. Фанни
70'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
Ф. Товен
68'
ГОЛ! 0:2!
Б. Гомис
65'
Замена
Р. Фанни
️️️️
Х. Сакаи
45'
ГОЛ! 0:1!
З. Машаш
40'
Желтая карточка
Ф. Товен
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Клермон - Марсель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
- : -
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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