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Нант - Анжер

25.10.2016, Вторник, 22:00 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Нант - Анжер
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Нант 2:0 Анжер
2 тур
15 августа, суббота 21:00 Анжер 0:0 Нант
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