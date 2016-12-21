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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Риу Аве
Бенфика - Риу Аве: обзор матча 21 декабря 2016
Бенфика
21.12.2016, среда, 21:00
Португалия. Примейра, 15 тур
2 : 0
Завершен
Риу Аве
14'
К. Митроглу
42'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Риу Аве
Красная карточка
Пицци
90'
Желтая карточка
Пицци
90'
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Митроглу
76'
Желтая карточка
Пицци
68'
Замена
Жонас
️️️️
Рафа
67'
46'
Замена
Тарантини
️️️️
Ф. Аугусто
ГОЛ! 2:0!
Пицци
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Митроглу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Риу Аве
1
Кассио
ВР
26
Педриньу
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
25
Альхассан Вакасо
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Бенфика
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
17
Жонас
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Риу Аве
71
Руй Виейра
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Тарантини
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
88
Язалде
ЦФ
3-1-1-3
31
Эдерсон
34
Алмейда
4
Луизао
27
Семеду
15
Фейса
21
Пицци
27
Рафа
11
Митроглу
10
Серви
1-1-2
1
Кассио
26
Педриньу
6
Аугусто
25
Вакасо
10
Кровинович
27
Рафа
17
Жонас
17
Жонас
27
Рафа
11
Митроглу
9
Хименес
9
Хименес
11
Митроглу
6
Аугусто
8
Тарантини
8
Тарантини
6
Аугусто
Остались в запасе
Бенфика
Риу Аве
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Марку Силва
71
Руй Виейра
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
88
Язалде
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Остались в запасе
71
Руй Виейра
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
88
Язалде
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Бенфика - Риу Аве
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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