Вест Хэм - Челси

|1 тур
|15 августа, понедельник
|22:00
|Челси
|2:1
|Вест Хэм
|31 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Челси
|2:2
|Вест Хэм
|10 тур
|24 октября, суббота
|17:00
|Вест Хэм
|2:1
|Челси
|30 тур
|17 марта, воскресенье
|20:00
|Челси
|2:0
|Вест Хэм
|15 тур
|1 декабря, суббота
|16:45
|Вест Хэм
|3:1
|Челси
|34 тур
|23 апреля, суббота
|20:30
|Челси
|3:0
|Вест Хэм
|4 тур
|11 сентября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:3
|Челси
|30 тур
|13 марта, суббота
|18:00
|Челси
|4:1
|Вест Хэм
|18 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|34 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|0:1
|Челси
|17 тур
|14 декабря, воскресенье
|19:00
|Челси
|1:1
|Вест Хэм