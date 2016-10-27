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Материалы

Вест Хэм - Челси

26.10.2016, Среда, 21:45 мск Лондон, стадион Аптон Парк Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Вест Хэм - Челси
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
1 тур
15 августа, понедельник 22:00 Челси 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 18:00 Челси 2:2 Вест Хэм
10 тур
24 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
4 марта, среда 22:45 Вест Хэм 0:1 Челси
18 тур
26 декабря, пятница 15:45 Челси 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
29 января, среда 23:45 Челси 0:0 Вест Хэм
12 тур
23 ноября, суббота 21:30 Вест Хэм 0:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Челси 2:0 Вест Хэм
15 тур
1 декабря, суббота 16:45 Вест Хэм 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 20:30 Челси 3:0 Вест Хэм
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
30 тур
13 марта, суббота 18:00 Челси 4:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Челси
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Челси 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
1 марта, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Челси
15 тур
1 декабря, суббота 15:45 Челси 1:0 Вест Хэм
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