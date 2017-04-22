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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Луго
Райо Вальекано - Луго: обзор матча 22 апреля 2017
Райо Вальекано
22.04.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 35 тур
2 : 0
Завершен
Луго
67'
Х. Гуэрра (П)
79'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Луго
Желтая карточка
Л. Бангура
86'
Желтая карточка
А. Эмбарба
80'
ГОЛ! 2:0!
Манушу
79'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
75'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Гуэрра
67'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
60'
Замена
Л. Бангура
️️️️
П. Эберт
58'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Райо Вальекано - Луго
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Новости команд
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Райо Вальекано
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