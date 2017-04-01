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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Мирандес
Леванте - Мирандес: обзор матча 01 апреля 2017
Леванте
01.04.2017, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 32 тур
2 : 1
Завершен
Мирандес
90'
Р. Марти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Мирандес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Марти
90'
Начало матча
Статистика матча Леванте - Мирандес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
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04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
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