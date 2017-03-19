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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Овьедо
Райо Вальекано - Овьедо: обзор матча 19 марта 2017
Райо Вальекано
19.03.2017, воскресенье, 22:30
Испания. Сегунда, 30 тур
2 : 0
Завершен
Овьедо
13'
П. Эберт
59'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Овьедо
Замена
Манушу
️️️️
Л. Бангура
75'
ГОЛ! 2:0!
Х. Гуэрра
59'
Замена
Р. Рац
️️️️
П. Эберт
58'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
52'
Желтая карточка
П. Эберт
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Эберт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Райо Вальекано - Овьедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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Райо Вальекано
Овьедо
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
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