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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Рединг
Астон Вилла - Рединг: обзор матча 15 апреля 2017
Астон Вилла
15.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 3
Завершен
Рединг
14'
Д. Честер
6'
Ж. Мендес
46'
Ж. Мендес
79'
Л. Граббан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Рединг
87'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Л. Келли
86'
Желтая карточка
Д. Свифт
79'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Граббан
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Н. Бэйкер
76'
69'
Замена
Я. Керморган
️️️️
Ж. Мендес
66'
Желтая карточка
Д. Обита
65'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
А. Попа
Замена
С. Хоган
️️️️
Ж. Амави
62'
46'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Мендес
Пас отдал
Л. Граббан
16'
Желтая карточка
Д. Уильямс
ГОЛ! 1:1!
Д. Честер
Пас отдал
К. Хурихейн
14'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мендес
Пас отдал
Л. Граббан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ПП
37
Альберт Адома
ЛФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
10
Леандро Бакуна
РФ
Главный тренер
Стив Брюс
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЛП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Адриан Попа
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Астон Вилла
20
Матия Шаркич
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
4-3-3
26
Джонстон
23
Амави
17
Честер
17
Бэйкер
21
Хаттон
23
Лэнсбери
15
Йединак
14
Хурихейн
37
Адома
26
Коджиа
10
Бакуна
3-5-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
2
Гантер
6
Блэкетт
77
Попа
8
Свифт
19
Уильямс
4
Келли
21
Обита
12
Мендес
11
Граббан
17
Бэйкер
10
Грилиш
10
Грилиш
17
Бэйкер
23
Амави
25
Хоган
25
Хоган
23
Амави
4
Келли
4
Эванс
4
Эванс
4
Келли
77
Попа
12
МакКлири
12
МакКлири
77
Попа
12
Мендес
29
Керморган
29
Керморган
12
Мендес
Остались в запасе
Астон Вилла
Рединг
20
Матия Шаркич
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Астон Вилла - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Вилла Парк
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