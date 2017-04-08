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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Рединг
Норвич Сити - Рединг: обзор матча 08 апреля 2017
Норвич Сити
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
7 : 1
Завершен
Рединг
2'
Н. Оливейра (П)
14'
В. Хулахан
25'
А. Притчард
30'
Р. Мартин
34'
А. Притчард
40'
В. Хулахан
88'
К. Джером
38'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Рединг
ГОЛ! 7:1!
К. Джером
88'
87'
Желтая карточка
Д. Обита
Желтая карточка
Д. Мерфи
87'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
В. Хулахан
87'
Замена
К. Джером
️️️️
Н. Оливейра
87'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Притчард
81'
80'
Замена
Д. Гравенберх
️️️️
Д. Свифт
61'
Замена
Т. Уотсон
️️️️
Т. Блэкетт
58'
Желтая карточка
Л. Мур
52'
Замена
Д. Обита
️️️️
Д. Матч
ГОЛ! 6:1!
В. Хулахан
40'
38'
ГОЛ! 5:1!
Я. Керморган
ГОЛ! 5:0!
А. Притчард
Пас отдал
В. Хулахан
34'
ГОЛ! 4:0!
Р. Мартин
30'
ГОЛ! 3:0!
А. Притчард
25'
ГОЛ! 2:0!
В. Хулахан
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Оливейра
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
6
Александер Теттей
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Джордон Матч
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
77
Адриан Попа
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
4-3-1-2
26
Радди
35
Дийкс
12
Пинту
16
Мартин
5
Клозе
16
Хаусон
14
Хулахан
6
Теттей
10
Притчард
23
Мерфи
7
Оливейра
4-3-3
26
Аль-Хабси
6
Блэкетт
5
Оксфорд
26
Мур
2
Гантер
77
Матч
4
Келли
8
Свифт
29
Керморган
11
Граббан
12
МакКлири
14
Хулахан
14
Нейсмит
14
Нейсмит
14
Хулахан
7
Оливейра
35
Джером
35
Джером
7
Оливейра
6
Блэкетт
27
Уотсон
27
Уотсон
6
Блэкетт
8
Свифт
28
Гравенберх
28
Гравенберх
8
Свифт
77
Матч
21
Обита
21
Обита
77
Матч
Остались в запасе
Норвич Сити
Рединг
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
31
Ансси Яаккола
ВР
77
Адриан Попа
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
77
Адриан Попа
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Норвич Сити - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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