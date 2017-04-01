Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Лидс
Рединг - Лидс: обзор матча 01 апреля 2017
Рединг
01.04.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
21'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Лидс
Желтая карточка
Я. Керморган
90'
86'
Замена
К. Руф
️️️️
Р. Виейра
Желтая карточка
Д. Уильямс
84'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Д. Обита
70'
67'
Замена
К. Филлипс
️️️️
А. Педраса
Замена
Д. Матч
️️️️
Л. Келли
67'
60'
Замена
С. Дукара
️️️️
Х. Сако
Замена
Л. Граббан
️️️️
Р. Беренс
60'
Желтая карточка
Д. Свифт
52'
ГОЛ! 1:0!
Я. Керморган
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЛП
8
Джон Свифт
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЛП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Рединг
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-5-2
26
Аль-Хабси
6
Блэкетт
26
Мур
2
Гантер
19
Уильямс
21
Обита
4
Келли
7
Беренс
8
Свифт
12
МакКлири
29
Керморган
3-2-2-1-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
6
Купер
28
Берарди
23
Педраса
23
Бридкатт
14
Виейра
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
21
Обита
5
Оксфорд
5
Оксфорд
21
Обита
4
Келли
77
Матч
77
Матч
4
Келли
7
Беренс
11
Граббан
11
Граббан
7
Беренс
14
Виейра
7
Руф
7
Руф
14
Виейра
23
Педраса
27
Филлипс
27
Филлипс
23
Педраса
9
Сако
15
Дукара
15
Дукара
9
Сако
Остались в запасе
Рединг
Лидс
27
Теннай Уотсон
ПЗ
77
Адриан Попа
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
15
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
77
Адриан Попа
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Рединг - Лидс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Лидс
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+