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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Барнсли
Астон Вилла - Барнсли: обзор матча 14 февраля 2017
Астон Вилла
14.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 3
Завершен
Барнсли
44'
Д. Коджиа
25'
А. Армстронг (П)
43'
Т. Брэдшоу
58'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Барнсли
85'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Р. Кент
79'
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Т. Брэдшоу
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Д. Грилиш
76'
Замена
А. Грин
️️️️
Х. Лэнсбери
73'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
А. Хаттон
73'
60'
Желтая карточка
Р. Кент
58'
ГОЛ! 1:3!
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 1:2!
Д. Коджиа
44'
43'
ГОЛ! 0:2!
Т. Брэдшоу
30'
Желтая карточка
М. Уоткинс
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЛП
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
4-3-1-2
26
Джонстон
23
Амави
17
Честер
21
Хаттон
17
Бэйкер
14
Хурихейн
37
Адома
23
Лэнсбери
10
Грилиш
25
Хоган
26
Коджиа
3-4-1-2
17
Дэвис
17
Идом
4
Робертс
5
МакДональд
23
Уоткинс
37
Джеймс
20
Элдер
20
Монкур
77
Кент
9
Брэдшоу
10
Армстронг
21
Хаттон
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
21
Хаттон
10
Грилиш
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Грилиш
23
Лэнсбери
19
Грин
19
Грин
23
Лэнсбери
9
Брэдшоу
7
Хэммилл
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
77
Кент
7
Уильямс
7
Уильямс
77
Кент
Остались в запасе
Астон Вилла
Барнсли
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Астон Вилла - Барнсли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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