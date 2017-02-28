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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Бристоль Сити
Астон Вилла - Бристоль Сити: обзор матча 28 февраля 2017
Астон Вилла
28.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
54'
Д. Коджиа
59'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бристоль Сити
86'
Желтая карточка
Д. Брайан
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
А. Грин
86'
Желтая карточка
А. Грин
82'
77'
Замена
Л. Томлин
️️️️
А. Уилбрахам
Замена
Д. Бри
️️️️
А. Адома
77'
68'
Желтая карточка
Б. Райт
67'
Замена
М. Тейлор
️️️️
К. Смит
67'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
К. О'Доуда
ГОЛ! 2:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
А. Адома
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Адома
54'
Желтая карточка
А. Хаттон
43'
39'
Желтая карточка
Б. Рид
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Г. Гарднер
38'
Пенальти не реализован!
Д. Коджиа
20'
19'
Желтая карточка
Ф. Гифер
16'
Желтая карточка
К. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Гари Гарднер
ПП
19
Андре Грин
ЛФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
37
Альберт Адома
РФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Кори Смит
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
4-3-3
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
17
Бэйкер
21
Хаттон
23
Лэнсбери
15
Йединак
20
Гарднер
19
Грин
26
Коджиа
37
Адома
4-3-1-2
13
Гифер
26
Винер
44
Флинт
3
Райт
23
Брайан
8
Смит
47
О'Доуда
19
О'Нил
14
Рид
18
Уилбрахам
11
Коттерилл
37
Адома
14
Бри
14
Бри
37
Адома
19
Грин
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
19
Грин
20
Гарднер
14
Хурихейн
14
Хурихейн
20
Гарднер
18
Уилбрахам
17
Томлин
17
Томлин
18
Уилбрахам
47
О'Доуда
35
Патерсон
35
Патерсон
47
О'Доуда
8
Смит
9
Тейлор
9
Тейлор
8
Смит
Остались в запасе
Астон Вилла
Бристоль Сити
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Астон Вилла - Бристоль Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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