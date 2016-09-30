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Судьи
Главный судья:
Андрис Трейманис (Кулдига)
Материалы

Дандолк - Маккаби

29.09.2016, Четверг, 22:05 мск Дублин, стадион Таллагт Стэдиум Лига Европы, 2 тур Дандолк - Маккаби
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 5 0 1 17:8 +9 15
2. Алкмаар 6 2 2 2 6:10 -4 8
3. Маккаби ТА 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. Дандолк 6 1 1 4 5:8 -3 4
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