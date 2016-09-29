Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)

Цюрих - Османлыспор

29.09.2016, Четверг, 20:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Лига Европы, 2 тур Цюрих - Османлыспор
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Османлыспор 6 3 1 2 10:7 +3 10
2. Вильярреал 6 2 3 1 9:8 +1 9
3. Цюрих 6 1 3 2 5:7 -2 6
4. ФКСБ 6 1 3 2 5:7 -2 6
...
  • Читайте нас: 