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Судьи
Главный судья:
Штефан Клосснер (Берн)
Материалы

Карабах - Слован

15.09.2016, Четверг, 18:00 мск Мардакан, стадион Далга Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига Европы, 1 тур Карабах - Слован
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фиорентина 6 4 1 1 15:6 +9 13
2. ПАОК 6 3 1 2 7:6 +1 10
3. Карабах 6 2 1 3 7:12 -5 7
4. Слован Л 6 1 1 4 7:12 -5 4
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