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Судьи
Главный судья:
Сергей Бойко (Иванков, Киевская область)

Янг Бойз - Олимпиакос

15.09.2016, Четверг, 20:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Лига Европы, 1 тур Янг Бойз - Олимпиакос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. АПОЭЛ 6 4 0 2 8:6 +2 12
2. Олимпиакос 6 2 2 2 7:6 +1 8
3. Янг Бойз 6 2 2 2 7:4 +3 8
4. Астана 6 1 2 3 5:11 -6 5
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