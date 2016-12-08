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Судьи
Главный судья:
Гедиминас Мажейка (Каунас)
Материалы

Байер - Монако

07.12.2016, Среда, 22:45 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45) Лига чемпионов, 6 тур Байер - Монако
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа E
2 тур
27 сентября, вторник 21:45 Монако 1:1 Байер
Лига чемпионов (2014/2015), группа C
5 тур
26 ноября, среда 22:45 Байер 0:1 Монако
1 тур
16 сентября, вторник 22:45 Монако 1:0 Байер
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