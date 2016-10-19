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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)
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Лестер - Копенгаген

18.10.2016, Вторник, 21:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45) Лига чемпионов, 3 тур Лестер - Копенгаген
Обзор матча
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    Рейтинг: +10

    Romio77 18 октября 2016, 15:54

    не факт

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 18 октября 2016, 12:20

    Копенгаген хороший клуб, но Лестер победит!

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