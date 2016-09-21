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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд: обзор матча 21 сентября 2016
Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2016, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 1
03.11.2026
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31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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3 : 0
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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21.11.2026
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Сандерленд
1 : 0
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Лига Европы, 4 тур
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0 : 2
05.11.2026
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31.10.2026
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Сандерленд
3 : 2
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Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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