Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Росс Каунти
Гамильтон Академикал - Росс Каунти: обзор матча 08 апреля 2017
Гамильтон Академикал
08.04.2017, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Росс Каунти
60'
К. Кюрран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Росс Каунти
66'
Замена
А. Шалк
️️️️
К. Кюрран
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Кюрран
Желтая карточка
М. Девлин
57'
Красная карточка
Я. Скондрас
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
5
Майкл Девлин
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
7
Дуги Имрай
ПП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Росс Каунти
1
Скотт Фокс
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
26
Мартин Вудс
ЦП
18
Тим Чоу
ЦП
7
Майкл Гардин
ПП
11
Крейг Кюрран
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Гамильтон Академикал
27
Иммон Брофи
ЦФ
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
8
Алекс Шалк
ЦФ
2-3
5
Девлин
2
Скондрас
21
Кроуфорд
5
Доэрти
7
Имрай
2-3-2
1
Фокс
22
Фрэйзер
15
Дэйвис
7
Гардин
18
Чоу
26
Вудс
27
Бойс
11
Кюрран
11
Кюрран
8
Шалк
8
Шалк
11
Кюрран
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Росс Каунти
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
1
Аарон МакКари
ВР
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
27
Иммон Брофи
ЦФ
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Гамильтон Академикал - Росс Каунти
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
Все
Гамильтон Академикал
Росс Каунти
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+