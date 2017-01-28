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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Инвернесс - Партик Тисл
Инвернесс - Партик Тисл: обзор матча 28 января 2017
Инвернесс
28.01.2017, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Партик Тисл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Инвернесс - Партик Тисл
Замена
А. Доран
️️️️
Р. Дрепер
81'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инвернесс
2
Дэвид Равен
ЦЗ
16
Грег Тэнси
ЛП
3
Карл Тремарко
ЛП
9
Хенри Аниер
АП
8
Росс Дрепер
ПП
Главный тренер
Джон Хьюз
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
5
Каллум Бус
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЛП
4
Шон Уэлш
ЛП
19
Райан Эдвардс
ПП
14
Кристи Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Инвернесс
1
Райан Эссон
ВР
10
Аарон Доран
ЛП
27
Иайн Вигурс
ЛП
Партик Тисл
7
Дэвид Амоо
ПП
9
Крис Дулан
ЦФ
1-3-1
2
Равен
3
Тремарко
16
Тэнси
8
Дрепер
9
Аниер
3-3-1
1
Черны
34
Киоун
5
Бус
6
Линдсэй
19
Эдвардс
11
Лоулесс
4
Уэлш
14
Эллиот
8
Дрепер
10
Доран
10
Доран
8
Дрепер
Остались в запасе
Инвернесс
Партик Тисл
1
Райан Эссон
ВР
27
Иайн Вигурс
ЛП
Главный тренер
Джон Хьюз
7
Дэвид Амоо
ПП
9
Крис Дулан
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Остались в запасе
1
Райан Эссон
ВР
27
Иайн Вигурс
ЛП
Остались в запасе
7
Дэвид Амоо
ПП
9
Крис Дулан
ЦФ
Главный тренер
Джон Хьюз
Главный тренер
Крис Дулан
Статистика матча Инвернесс - Партик Тисл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Инвернесс
- : -
20.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
24.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Инвернесс
2 : 0
17.10.2026
Арброт
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Информация о матче
Стадион:
Туллоч Каледониан
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Партик Тисл
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2017.07.28 22:43
8
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
2017.07.06 07:05
1
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
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