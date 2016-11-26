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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Гамильтон Академикал
Росс Каунти - Гамильтон Академикал: обзор матча 26 ноября 2016
Росс Каунти
26.11.2016, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
39'
Л. Бойс
77'
А. Кроуфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Гамильтон Академикал
90'
Желтая карточка
М. Девлин
Замена
Т. Дингволл
️️️️
М. Гардин
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Кроуфорд
Желтая карточка
А. Шалк
59'
Замена
А. Шалк
️️️️
К. Кюрран
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойс
39'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Росс Каунти - Гамильтон Академикал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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Росс Каунти
Гамильтон Академикал
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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