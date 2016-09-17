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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Рединг
Барнсли - Рединг: обзор матча 17 сентября 2016
Барнсли
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
81'
А. Армстронг
9'
Г. МакКлири
27'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Рединг
86'
Замена
Ж. Мендес
️️️️
Я. Керморган
ГОЛ! 1:2!
А. Армстронг
Пас отдал
Т. Брэдшоу
81'
72'
Замена
С. Куинн
️️️️
Р. Беренс
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Р. Кент
68'
Замена
С. Джанко
️️️️
С. Уиннелл
68'
64'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
Желтая карточка
А. Армстронг
63'
52'
Замена
Д. Обита
️️️️
Д. Свифт
50'
Желтая карточка
Д. Свифт
45'
+1
Желтая карточка
Д. Уильямс
42'
Желтая карточка
Я. Керморган
Желтая карточка
К. Хурихейн
35'
34'
Красная карточка
Г. МакКлири
Желтая карточка
А. Хэммилл
33'
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Свифт
Пас отдал
Я. Керморган
Замена
К. Кпекава
️️️️
А. Уайт
17'
9'
Пенальти не реализован!
Г. МакКлири
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. МакКлири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
3
Айдан Уайт
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Адам Хэммилл
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
3
Уайт
4
Робертс
5
МакДональд
17
Идом
7
Хэммилл
4
Сковен
14
Хурихейн
77
Кент
11
Уиннелл
10
Армстронг
4-4-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
6
Блэкетт
5
МакШейн
2
Гантер
19
Уильямс
4
Эванс
7
Беренс
8
Свифт
29
Керморган
12
МакКлири
11
Уиннелл
17
Джанко
17
Джанко
11
Уиннелл
3
Уайт
42
Кпекава
42
Кпекава
3
Уайт
77
Кент
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
77
Кент
8
Свифт
21
Обита
21
Обита
8
Свифт
7
Беренс
23
Куинн
23
Куинн
7
Беренс
29
Керморган
12
Мендес
12
Мендес
29
Керморган
Остались в запасе
Барнсли
Рединг
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Барнсли - Рединг
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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