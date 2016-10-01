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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Селтик
Данди - Селтик: обзор матча 01 октября 2016
Данди
01.10.2016, суббота, 14:15
Шотландия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Селтик
47'
С. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Селтик
90'
Желтая карточка
Н. Биттон
85'
Замена
С. Армстронг
️️️️
С. Синклейр
74'
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Форрест
65'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Т. Рогич
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Браун
Желтая карточка
К. Керр
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Кевин Холт
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
30
Кэмми Керр
ПП
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
8
Скотт Браун
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Данди
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Хулен Эчабегурен
ЦЗ
17
Ник Росс
ЛП
9
Рори Лой
ЦФ
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
2-1-1
19
Бэйн
4
Холт
21
О'Ди
30
Керр
18
Макгоуэн
4-1-2-2-1
1
Гордон
28
Святченко
55
Шимунович
23
Лустиг
6
Тирни
55
Биттон
8
Браун
7
Синклейр
49
Форрест
7
Рогич
9
Дембеле
7
Синклейр
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Синклейр
49
Форрест
16
Робертс
16
Робертс
49
Форрест
7
Рогич
29
Гриффитс
29
Гриффитс
7
Рогич
Остались в запасе
Данди
Селтик
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Хулен Эчабегурен
ЦЗ
9
Рори Лой
ЦФ
17
Ник Росс
ЛП
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Хулен Эчабегурен
ЦЗ
9
Рори Лой
ЦФ
17
Ник Росс
ЛП
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Данди - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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