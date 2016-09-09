Рединг - Ипсвич Таун

|29 тур
|2 февраля, вторник
|22:45
|Ипсвич Таун
|2:1
|Рединг
|6 тур
|11 сентября, пятница
|22:00
|Рединг
|5:1
|Ипсвич Таун
|29 тур
|2 февраля, вторник
|22:45
|Ипсвич Таун
|2:1
|Рединг
|6 тур
|11 сентября, пятница
|22:00
|Рединг
|5:1
|Ипсвич Таун
|32 тур
|21 февраля, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|0:1
|Рединг
|2 тур
|16 августа, суббота
|18:00
|Рединг
|1:0
|Ипсвич Таун
|27 тур
|25 января, суббота
|19:00
|Ипсвич Таун
|2:0
|Рединг
|1 тур
|3 августа, суббота
|18:00
|Рединг
|2:1
|Ипсвич Таун
|24 тур
|31 декабря, суббота
|19:00
|Рединг
|1:0
|Ипсвич Таун
|18 тур
|26 ноября, суббота
|19:00
|Ипсвич Таун
|2:3
|Рединг
|36 тур
|8 марта, вторник
|22:45
|Ипсвич Таун
|1:2
|Рединг
|9 тур
|28 сентября, вторник
|23:00
|Рединг
|1:0
|Ипсвич Таун
|41 тур
|3 апреля, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|2:1
|Рединг
|16 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Рединг
|1:1
|Ипсвич Таун
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ньюкасл
|46
|29
|7
|10
|85:40
|+45
|94
|2.
|Брайтон
|46
|28
|9
|9
|74:40
|+34
|93
|3.
|Рединг
|49
|27
|9
|13
|70:65
|+5
|90
|4.
|Хаддерсфилд
|49
|25
|9
|15
|57:59
|-2
|84
|5.
|Шеффилд Уэнсдэй
|48
|24
|11
|13
|61:46
|+15
|83
|6.
|Фулхэм
|48
|22
|15
|11
|86:59
|+27
|81
|7.
|Лидс
|46
|22
|9
|15
|61:47
|+14
|75
|8.
|Норвич Сити
|46
|20
|10
|16
|85:69
|+16
|70
|9.
|Дерби Каунти
|46
|18
|13
|15
|54:50
|+4
|67
|10.
|Брентфорд
|46
|18
|10
|18
|75:65
|+10
|64
|11.
|Престон
|46
|16
|14
|16
|64:63
|+1
|62
|12.
|Кардифф
|46
|17
|11
|18
|60:61
|-1
|62
|13.
|Астон Вилла
|46
|16
|14
|16
|47:48
|-1
|62
|14.
|Барнсли
|46
|15
|13
|18
|64:67
|-3
|58
|15.
|Вулверхэмптон
|46
|16
|10
|20
|54:58
|-4
|58
|16.
|Ипсвич
|46
|13
|16
|17
|48:58
|-10
|55
|17.
|Бристоль Сити
|46
|15
|9
|22
|60:66
|-6
|54
|18.
|КПР
|46
|15
|8
|23
|52:66
|-14
|53
|19.
|Бирмингем
|46
|13
|14
|19
|45:64
|-19
|53
|20.
|Бертон Альбион
|46
|13
|13
|20
|49:63
|-14
|52
|21.
|Ноттингем Форест
|46
|14
|9
|23
|62:72
|-10
|51
|22.
|Блэкберн
|46
|12
|15
|19
|53:65
|-12
|51
|23.
|Уиган
|46
|10
|12
|24
|40:57
|-17
|42
|24.
|Ротерхэм
|46
|5
|8
|33
|40:98
|-58
|23