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Расписание матчей
Манчестер Сити - Гамбург
Манчестер Сити - Гамбург: обзор матча 16 апреля 2009
Манчестер Сити
16.04.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Гамбург
16'
Элано (П)
50'
Ф. Кайседо
11'
Х. Паоло Герреро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Гамбург
Замена
Д. Старридж
️️️️
Элано
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Вторая желтая
Р. Данн
Замена
М. Петрич
️️️️
П. Троховски
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
С. Айрленд
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Элано
16'
Желтая карточка
Р. Данн
12'
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
И. Олич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
70
Робиньо
ЛВ
4
Венсан Компани
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Элано
АП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛВ
3
Деннис Аого
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
АП
11
Джонатан Питройпа
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
0
Кай-Фабиан Шульц
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
2
Алекс Силва
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
4-2-3-1
24
Гивен
3
Бридж
22
Данн
5
Онуоха
4
Ричардс
4
Компани
7
Айрленд
70
Робиньо
8
Элано
5
Сабалета
10
Кайседо
4-2-3-1
1
Рост
17
Боатенг
4
Матейсен
0
Гравгорд
7
Янсен
3
Аого
14
Яролим
11
Питройпа
34
Герреро
15
Троховски
40
Олич
5
Сабалета
6
Фернандес
6
Фернандес
5
Сабалета
8
Элано
15
Старридж
15
Старридж
8
Элано
15
Троховски
33
Петрич
33
Петрич
15
Троховски
Остались в запасе
Манчестер Сити
Гамбург
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
8
Марсель Ндженг
ЦП
0
Кай-Фабиан Шульц
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
2
Алекс Силва
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
0
Кай-Фабиан Шульц
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
2
Алекс Силва
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Манчестер Сити - Гамбург
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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