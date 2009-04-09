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Расписание матчей
Шахтер - Марсель
Шахтер - Марсель: обзор матча 09 апреля 2009
Шахтер
09.04.2009, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Марсель
39'
Т. Хюбшман
65'
Жадсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Марсель
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Н. Ищенко
Замена
М. Левандовски
️️️️
Фернандиньо
Замена
М. Самасса
️️️️
Б. Зенден
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. М'Бами
ГОЛ! 2:0!
Жадсон
Пас отдал
Фернандиньо
Замена
Виллиан
️️️️
Илсиньо
ГОЛ! 1:0!
Т. Хюбшман
Пас отдал
Д. Срна
Желтая карточка
М. М'Бами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
27
Лорик Цана
(К)
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
14
Бакари Коне
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
32
Ищенко
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
19
Гай
10
Жадсон
77
Илсиньо
4
Адриано
3-2-3-2
30
Манданда
4
Мирс
27
Цана
4
Хилтон
2
Сивелли
0
Тайво
19
М'Бами
7
Зенден
8
Шейру
76
Ньянг
14
Коне
77
Илсиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
77
Илсиньо
5
Фернандиньо
18
Левандовски
18
Левандовски
5
Фернандиньо
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
19
М'Бами
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
19
М'Бами
7
Зенден
16
Самасса
16
Самасса
7
Зенден
Остались в запасе
Шахтер
Марсель
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Шахтер - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Детлеф Шеппе (оба - Германия)
Делегат:
Янис Межецкис (Латвия)
Стадион:
РСК Олимпийский
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:25 (прямая)
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