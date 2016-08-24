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ЦРФСО - Шинник

24.08.2016, Среда, 18:30 мск Смоленск, стадион СГАФКСТ Россия. Кубок, 1/32 финала ЦРФСО - Шинник
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