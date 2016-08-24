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Волга - Сокол

24.08.2016, Среда, 17:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. Кубок, 1/32 финала Волга - Сокол
Россия. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
30 августа, суббота 18:00 Волга 0:3 Сокол
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 15:00 Сокол 2:0 Волга
13 тур
26 июля, понедельник 18:00 Волга 0:2 Сокол
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
15 мая, суббота 18:30 Сокол 2:1 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
21 тур
27 августа, четверг 18:00 Сокол 1:4 Волга
5 тур
19 мая, вторник 18:00 Волга 0:0 Сокол
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