Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сандерленд - Шрусбери Таун
Сандерленд - Шрусбери Таун: обзор матча 24 августа 2016
Сандерленд
24.08.2016, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сандерленд - Шрусбери Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Шрусбери Таун
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+