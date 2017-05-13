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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 13 мая 2017
Вердер
13.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 5
Завершен
Хоффенхайм
59'
Т. Гебре Селасси
86'
Ф. Баргфреде
90'
Р. Бауэр
7'
А. Салаи
11'
А. Крамарич
40'
С. Цубер
49'
А. Крамарич
51'
Э. Бичакчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:5!
Р. Бауэр
90'
ГОЛ! 2:5!
Ф. Баргфреде
86'
Желтая карточка
Р. Бауэр
80'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Т. Делэни
75'
69'
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Салаи
63'
Замена
Н. Амири
️️️️
М. Ут
61'
Замена
Д. Тольян
️️️️
Н. Зюле
ГОЛ! 1:5!
Т. Гебре Селасси
59'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
С. Гнабри
54'
51'
ГОЛ! 0:5!
Э. Бичакчич
49'
ГОЛ! 0:4!
А. Крамарич
40'
ГОЛ! 0:3!
С. Цубер
12'
Желтая карточка
Н. Зюле
11'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ПП
27
Андрей Крамарич
ЛФ
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
РФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Видвальд
22
Сане
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Делэни
8
Эггештайн
4
Бауэр
31
Бартельс
16
Юнузович
7
Гнабри
10
Крузе
4-3-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Бичакчич
7
Фогт
25
Зюле
26
Демирбай
13
Руди
7
Цубер
13
Ут
11
Салаи
27
Крамарич
27
Делэни
11
Кайнц
11
Кайнц
27
Делэни
7
Гнабри
44
Баргфреде
44
Баргфреде
7
Гнабри
13
Ут
10
Амири
10
Амири
13
Ут
25
Зюле
22
Тольян
22
Тольян
25
Зюле
11
Салаи
2
Вагнер
2
Вагнер
11
Салаи
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
33
Александер Штольц
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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