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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 29 апреля 2017
Майнц
29.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
89'
Й. Муто
31'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
90'
Замена
Д. Соу
️️️️
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:1!
Й. Муто
89'
87'
Желтая карточка
Н. Эльведи
82'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
77'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Л. Бенеш
Замена
П. де Бласис
️️️️
К. Онисиво
73'
Желтая карточка
Й. Муто
66'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Р. Квайсон
62'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Д. Латца
50'
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Карим Онисиво
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-3-3
24
Хут
18
Бросински
42
Хак
16
Белл
2
Донати
20
Фрай
46
Латца
9
Онисиво
9
Кркич
19
Квайсон
11
Муто
4-2-3-1
1
Зоммер
10
Шульц
15
Кристенсен
23
Вестергор
30
Эльведи
8
Бенеш
81
Дауд
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Херрманн
28
Хан
46
Латца
5
Рамальо
5
Рамальо
46
Латца
19
Квайсон
9
Кордоба
9
Кордоба
19
Квайсон
9
Онисиво
8
де Бласис
8
де Бласис
9
Онисиво
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
8
Бенеш
5
Штробль
5
Штробль
8
Бенеш
13
Штиндль
15
Соу
15
Соу
13
Штиндль
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Майнц - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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