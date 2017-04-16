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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 16 апреля 2017
Вердер
16.04.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
41'
М. Крузе
75'
Ф. Кайнц
6'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гамбург
Желтая карточка
М. Велькович
90'
+4
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Крузе
90'
83'
Замена
Б. Джатта
️️️️
Ф. Костич
83'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайнц
Пас отдал
М. Крузе
75'
Замена
Р. Бауэр
️️️️
У. Гарсия
73'
70'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
63'
Замена
П. Ласогга
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Ф. Гриллич
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Бартельс
41'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
35'
Желтая карточка
З. Юнузович
32'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
А. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
11
Флориан Кайнц
ЛВ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
3-3-3-1
1
Видвальд
22
Сане
13
Велькович
4
Мойсандер
25
Гарсия
27
Гриллич
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
31
Бартельс
16
Юнузович
10
Крузе
4-4-1-1
26
Матениа
21
Юнг
22
Озтрзолек
2
Дикмайер
3
Маврай
2
Сакаи
14
Хант
90
Холтби
15
Уолес
18
Костич
11
Грегоритч
27
Гриллич
11
Кайнц
11
Кайнц
27
Гриллич
10
Крузе
44
Баргфреде
44
Баргфреде
10
Крузе
25
Гарсия
4
Бауэр
4
Бауэр
25
Гарсия
90
Холтби
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
90
Холтби
11
Грегоритч
10
Ласогга
10
Ласогга
11
Грегоритч
18
Костич
18
Джатта
18
Джатта
18
Костич
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Серж Гнабри
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Серж Гнабри
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вердер - Гамбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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