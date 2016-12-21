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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 21 декабря 2016
Хоффенхайм
21.12.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
26'
С. Вагнер
87'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
Желтая карточка
П. Швеглер
90'
+2
90'
Замена
У. Гарсия
️️️️
К. Писарро
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Гнабри
Пас отдал
С. Гарсия
Замена
Б. Атик
️️️️
Н. Амири
82'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
77'
76'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Л. Сане
73'
Желтая карточка
Ф. Бартельс
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Ут
67'
Замена
П. Швеглер
️️️️
К. Демирбай
66'
53'
Желтая карточка
У. Гарсия
45'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
Пас отдал
К. Демирбай
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
23
Бариш Атик
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Лукас Фрёде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
25
Зюле
7
Фогт
3
Кадержабек
22
Тольян
10
Амири
8
Полански
26
Демирбай
2
Вагнер
13
Ут
3-4-1-2
33
Дробны
22
Сане
4
Мойсандер
13
Велькович
4
Бауэр
16
Юнузович
44
Баргфреде
3
Гарсия
7
Гнабри
14
Писарро
10
Крузе
10
Амири
23
Атик
23
Атик
10
Амири
26
Демирбай
27
Швеглер
27
Швеглер
26
Демирбай
13
Ут
27
Крамарич
27
Крамарич
13
Ут
14
Писарро
25
Гарсия
25
Гарсия
14
Писарро
44
Баргфреде
31
Бартельс
31
Бартельс
44
Баргфреде
22
Сане
7
Йоханссон
7
Йоханссон
22
Сане
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Кортус
(Ретенбах-ан-дер-Пегниц)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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