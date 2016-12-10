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Судьи
Главный судья:
Кристиан Дингерт (Таллихтенберг)
Материалы

Айнтрахт - Хоффенхайм

09.12.2016, Пятница, 22:30 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Германия. Бундеслига, 14 тур Айнтрахт - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
9 апреля, суббота 16:30 Айнтрахт 0:2 Хоффенхайм
12 тур
7 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 16:30 Айнтрахт 3:1 Хоффенхайм
15 тур
12 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
26 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт
15 тур
7 декабря, суббота 18:30 Айнтрахт 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
19 тур
26 января, суббота 18:30 Айнтрахт 2:1 Хоффенхайм
2 тур
1 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
16 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт
13 тур
20 ноября, суббота 17:30 Айнтрахт 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Айнтрахт 1:2 Хоффенхайм
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 1:1 Хоффенхайм
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Айнтрахт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
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