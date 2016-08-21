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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Герта
Ян Регенсбург - Герта: обзор матча 21 августа 2016
Ян Регенсбург
21.08.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Герта
84'
М. Вайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ян Регенсбург - Герта
103'
Желтая карточка
М. Вайзер
90'
Желтая карточка
В. Дарида
84'
ГОЛ! 0:1!
М. Вайзер
80'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Штокер
66'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Г. Харагучи
45'
Замена
Н. Штарк
️️️️
Д. Энтони Брукс
41'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
41'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ян Регенсбург - Герта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
- : -
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
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Германия. Третья Лига, 9 тур
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2 : 2
14.10.2026
Ян Регенсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
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