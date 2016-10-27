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Материалы

Палермо - Удинезе

27.10.2016, Четверг, 21:45 мск Палермо, стадион Ренцо Барбера Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 10 тур Палермо - Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Палермо 4:1 Удинезе
2 тур
30 августа, воскресенье 21:45 Удинезе 0:1 Палермо
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 16:00 Удинезе 1:3 Палермо
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Палермо 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Палермо 2:3 Удинезе
17 тур
15 декабря, суббота 21:00 Удинезе 1:1 Палермо
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 23:45 Палермо 1:1 Удинезе
10 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Удинезе 1:0 Палермо
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
27 февраля, воскресенье 17:00 Палермо 0:7 Удинезе
8 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Палермо
Италия. Серия А (2009/2010)
28 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 3:2 Палермо
9 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Палермо 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Палермо 3:2 Удинезе
1 тур
30 августа, суббота 20:00 Удинезе 3:1 Палермо
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
8 марта, суббота 22:30 Палермо 1:1 Удинезе
8 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Палермо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 27 октября 2016, 22:55

    Я ставил на Удинезе!

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    Рейтинг: +54

    Lokomotiv7 > Almazovich 27 октября 2016, 23:15

    я тоже

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