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Болонья - Дженоа

02.10.2016, Воскресенье, 16:00 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Серия А, 7 тур Болонья - Дженоа
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Дженоа
16 тур
12 декабря, суббота 17:00 Дженоа 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 0:0 Болонья
17 тур
22 декабря, воскресенье 15:30 Болонья 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Дженоа
19 тур
6 января, воскресенье 18:00 Дженоа 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Дженоа
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:00 Дженоа 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Дженоа
11 тур
10 ноября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 3:4 Болонья
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Болонья 1:3 Дженоа
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Дженоа
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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