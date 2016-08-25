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Црвена Звезда - Сассуоло

25.08.2016, Четверг, 21:30 мск Белград, стадион Райко Митич Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Црвена Звезда - Сассуоло
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 21:45 Сассуоло 3:0 Црвена Звезда
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