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Сассуоло - Црвена Звезда

18.08.2016, Четверг, 21:45 мск Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре Лига Европы, 4 раунд , первый матч Сассуоло - Црвена Звезда
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 6 4 0 2 13:9 +4 12
2. Атлетик Б 6 3 1 2 10:11 -1 10
3. Рапид В 6 1 3 2 7:8 -1 6
4. Сассуоло 6 1 2 3 9:11 -2 5
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