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Фенербахче - Грассхоппер

18.08.2016, Четверг, 21:00 мск Стамбул, стадион Шюкрю Сарачоглу Лига Европы, 4 раунд , первый матч Фенербахче - Грассхоппер
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фенербахче 6 4 1 1 8:6 +2 13
2. Манчестер Юн 6 4 0 2 12:4 +8 12
3. Фейеноорд 6 2 1 3 3:7 -4 7
4. Заря 6 0 2 4 2:8 -6 2
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