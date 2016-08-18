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АЕК - Слован

18.08.2016, Четверг, 20:00 мск Ларнака, стадион ГСЗ Лига Европы, 4 раунд , первый матч АЕК - Слован
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    Рейтинг: +504

    alex-76 18 августа 2016, 11:41

    Удачи АЕКу!

    -1
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