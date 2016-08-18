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Арука - Олимпиакос

18.08.2016, Четверг, 22:00 мск Арука, стадион Эштадиу Мунисипал де Арука Лига Европы, 4 раунд , первый матч Арука - Олимпиакос
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