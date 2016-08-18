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Сендерийск - Спарта

18.08.2016, Четверг, 19:15 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Лига Европы, 4 раунд , первый матч Сендерийск - Спарта
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