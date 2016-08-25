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Марибор - Габала

25.08.2016, Четверг, 21:15 мск Марибор, стадион Людски врт Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Марибор - Габала
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 20:00 Габала 3:1 Марибор
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