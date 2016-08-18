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Динамо - ПАОК

18.08.2016, Четверг, 19:00 мск Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе Лига Европы, 4 раунд , первый матч Динамо - ПАОК
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